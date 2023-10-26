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Коммерсантъ FM
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РКН внес владельца «Авиасейлс» в реестр подлежащих «приземлению» компаний

Роскомнадзор включил иностранную компанию Go Travel Un Limited, которой принадлежит сервис поиска авиабилетов «Авиасейлс», в реестр компаний, подлежащих «приземлению». В «Авиасейлс» сообщили, что требование Роскомнадзора не повлияет на работу сервиса по подбору авиабилетов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Go Travel Un Limited подпадает под действие закона о «приземлении», поскольку на своем информационном ресурсе распространяет информацию на русском языке. Суточная аудитория интернет-ресурса превышает 500 тыс. пользователей, находящихся на территории РФ», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно закону, компания должна открыть офис в России, опубликовать на сайте российскую электронную почту для обратной связи пользователей и зарегистрировать личный кабинет в Роскомнадзоре для оперативной связи с ведомством.

Кроме того, иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство, передается в сообщении. В случае нарушения требований Роскомнадзора к компании могут быть приняты меры понуждения.

Представители «Авиасейлс» сообщили РБК, что продукты компании Go Travel Un Limited уже соответствуют ключевым условиям Роскомнадзора: размещаемая информация соответствует законам России, есть форма обратной связи, данные пользователей хранятся на российских серверах. На работу «Авиасейлс» решение ведомства не повлияет, подчеркнули в компании.

Компания «Авиасейлс» была создана в 2007 году и располагается в Санкт-Петербурге. Единственным акционером российского сервиса по поиску авиабилетов является кипрская компания Go Travel Un Limited. По данным «Авиасейлс», опубликованным на их официальном сайте, ежемесячно сервисом пользуется 15 млн человек.

Закон о «приземлении» иностранных компаний был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2021 году. За несоблюдение закона предусмотрены административные штрафы и санкции Роскомнадзора, в том числе запрет на рекламу в России и отсутствие в российских поисковых выдачах.

Александра Горошилова

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