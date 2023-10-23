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Коммерсантъ FM
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Вся полнота ответственности

Уголовных наказаний за дискредитацию армии стало больше, а административных — меньше

Поправки к Уголовному и административному кодексам, принятые в связи с началом специальной военной операции, заработали в полную силу, следует из данных судебной статистики за первое полугодие. За дискредитацию вооруженных сил начали отправлять за решетку (до сих пор только штрафовали), а приговоров за фейки об армии в первом полугодии 2023 года вынесли больше, чем за весь прошлый год. В то же время количество административных дел о дискредитации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось почти вдвое. Это можно объяснить тем, что новые законы начали работать «на упреждение», считает эксперт.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За первые шесть месяцев 2023 года за фейки об армии (ст. 207.3 Уголовного кодекса) российские суды осудили 21 человека, восемь из них приговорены к реальному лишению свободы и еще трое — условно, сообщает Судебный департамент при Верховном суде (еще десятеро оштрафованы). Это больше, чем за весь прошлый год: тогда за распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил было осуждено 14 человек, двоим из которых назначено наказание в виде реального лишения свободы.

Заработала и статья о дискредитации армии (ст. 280.3 УК): по ней осуждены уже 15 человек, из них двое приговорены к лишению свободы. В прошлом году за дискредитацию не сажали: за весь 2022 год по ней осудили всего троих, но самым суровым наказанием был штраф. Напомним, статья о дискредитации предполагает административную преюдицию: уголовное наказание наступает, только если нарушитель в течение года до этого уже получал административное наказание по аналогичной норме Кодекса об административных правонарушениях (ст. 20.3.3. КоАП). Так как санкция была введена только в прошлом году, правоохранителям потребовалось некоторое время для освоения новой практики. Примечательно, что активнее всего эта статья КоАП применялась именно в начале 2022 года: в первом его полугодии суды рассмотрели 2953 протокола и наказали 2505 человек на 85,7 млн руб. К концу года к ответственности за дискредитацию привлекли уже 4440 человек, а вот в начале 2023-го административные дела о дискредитации армии возбуждали почти вдвое реже: за первое полугодие суды рассмотрели всего 1690 протоколов и привлекли к ответственности 1308 человек. В числе наказанных помимо обычных граждан оказались три юридических лица, два предпринимателя и шесть должностных лиц. Нарушителей оштрафовали на 42,7 млн руб., эта сумма тоже в два с лишним раза ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.

На самом деле в перспективе рост числа приговоров по таким делам будет еще более заметным, предупреждает адвокат Станислав Селезнев: сейчас подходят к концу многочисленные процессы, которые были начаты еще в 2022 году, и к концу года общее количество приговоров по делам о фейках может перевалить за сотню. Еще более резкий рост обещают показать дела о дискредитации армии — их тоже возбуждено уже более ста, и по ним следствие проходит быстрее, отмечает юрист. Что касается сокращения числа административных дел, то можно сделать вывод, что охлаждающий эффект, которого добивались власти, налицо: люди перестают высказываться публично, констатирует господин Селезнев.

Менее активно преследовали в этом году и за демонстрацию запрещенной символики и возбуждение ненависти (ст. 20.3 и 20.3.1 КоАП, Судебный департамент объединяет эти данные) — 2690 протоколов и 2399 оштрафованных, в то время как годом ранее их было соответственно 3386 и 2690. Неожиданный перелом наступил в практике применения ст. 280 УК (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя): количество привлеченных к ответственности по ней в этом году сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого со 161 осужденного до 149. Хотя на протяжении последних лет эта статья была не только одной из наиболее массово применяемых в отношении публичных высказываний, но и демонстрировала неуклонный рост.

Зато большая прибавка зафиксирована в отношении приговоров по делам об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Если в первом полугодии 2022 года таковых было 126, то сейчас — уже 167. По сравнению с нормой, преследующей за призывы к экстремизму, контртеррористическая статья более жесткая, напоминает адвокат Селезнев: санкции выше, не может быть назначено условное наказание, а освободиться по УДО можно, только отбыв три четверти назначенного срока.

Наконец, более чем втрое выросло число приговоров за измену родине: если в первом полугодии прошлого года их было всего четыре (причем в одном случае приговор вынесен условно), то в этом году — уже 15, все сроки реальные.

Завкафедрой уголовного процесса МГУ Леонид Головко считает логичным, что ситуация, сложившаяся вокруг спецоперации на Украине, отражается на социальных процессах. С этой точки зрения можно предположить, что экстремизму больше внимания уделялось в мирное время, а сейчас он оказался менее значим, рассуждает эксперт: и радикально настроенные граждане, и правоохранители переключились на другие вопросы. Что касается роста приговоров об оправдании терроризма, то это может быть связано с участившимися подобными событиями — такими, как убийство Дарьи Дугиной, подрыв Крымского моста или прилеты дронов в Москву. Все они трактуются как теракты, напоминает господин Головко, а следовательно, любые одобрительные высказывания могли быть квалифицированы как одобрение терроризма. В свою очередь, сокращение числа административных протоколов о дискредитации армии можно объяснить превентивным действием закона — в конце концов, в идеале закон и должен работать на упреждение, подчеркивает юрист. По его мнению, на адаптацию общества к запретам нужно время, а потом все примерно понимают пределы дозволенного и за них уже не выходят.

Анастасия Корня

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