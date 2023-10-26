СКР признал попытку отравления летчиков-выпускников в Армавире терактом

Управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье о теракте (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ) в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя, задержанного за попытку отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАУЛ). По данным «Ъ», имя задержанного — Егор Семенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Обвинение задержанному не предъявлено. Сейчас Егор Семенов отбывает административный арест за хулиганство в Армавире. По уголовному делу он проходит как подозреваемый. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 205 УК РФ — пожизненное лишение свободы.

Задержание проводили сотрудник управления ФСБ по Краснодарскому краю. После оперативных мероприятий задержанный был передан сотрудникам СКР. В пресс-релизе ведомства сообщается, что 21 октября в Армавире был банкет в честь 20-летия одного из выпусков АВВАУЛ, сейчас это подразделение Краснодарского летного училища.

В какой-то момент курьер доставил на мероприятие торт и ящик виски. Курьер сказал, что это подарок от одного из выпускников, который не смог приехать. Торт был украшен эмблемой училища. Участники банкета не стали его пробовать, поскольку курьер не смог назвать отправителя подарка.

Позже торт был передан на исследование, которое выявило в нем большую дозу лекарства. Такие же вещества были найдены и в алкоголе. По версии следствия, задержанный Егор Семенов подмешал в торт и виски большую дозу сильнодействующего лекарства и доставил все это на банкет выпускников. По изъятым предметам назначено проведение судебных экспертиз, в том числе химической, судебно-медицинской и генетической, говорится в пресс-релизе СКР.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Армавирский "отравитель" оказался хулиганом».

Анна Перова, Краснодар