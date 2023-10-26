Суд в Москве лишил экс-редактора «Первого канала» Овсянникову родительских прав

Щербинский суд Москвы удовлетворил иск сотрудника RT Игоря Овсянникова о лишении родительских прав к его бывшей супруге — экс-редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой, следует из картотеки суда. В настоящее время Марина Овсянникова проживает во Франции вместе с 13-летней дочерью, 17-летний сын остался с отцом в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Марина Овсянникова прокомментировала ситуацию в Telegram-канале, заявив, что решение суда носит политический характер. Ее юрист Дмитрий Захватов сообщил РБК, что защита не планирует оспаривать решение суда, поскольку оно «не повлияет» на судьбу Марины Овсянниковой и ее дочери, которые в настоящее время имеют в Франции политическое убежище.

«Не существует сценария, по которому они могли бы быть выданы в Россию, даже по решению российского суда»,— сказал Дмитрий Захватов.

Игорь Овсянников подал иск к супруге в августе 2022 года. В октябре 2022 года журналистку ограничили в правах решением Черемушкинского суда Москвы. 4 октября 2023 года Басманный суд Москвы приговорил ее к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о российской армии. На время следствия ее поместили под домашний арест, из-под которого она сбежала и уехала во Францию. Журналистка объявлена в международный розыск.

Подробнее о ее деле — в материале «Ъ» «Марину Овсянникову отправили под домашний арест».

Полина Мотызлевская