Анкара гарантирует инициативы

Турция стала одной из немногих стран, выдвигающих хоть какие-то идеи по прекращению войны между Израилем и палестинским движением «Хамас», а не просто призывающих к прекращению огня. В частности, Анкара предлагает создать институт гарантов для каждой из сторон конфликта и сама готова стать гарантом со стороны Палестины. План пока абстрактный, но Турция собирается над ним работать. В последнее время на Ближнем Востоке Анкара делила роль посредника и примирителя с Москвой. Возможно, эта тенденция сохранится, но роль у Турции и России будет особая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палаточный лагерь для палестинских беженцев в районе города Хан-Юнис в южной части сектора Газа

Фото: Ibraheem Abu Mustafa , Reuters Палаточный лагерь для палестинских беженцев в районе города Хан-Юнис в южной части сектора Газа

Фото: Ibraheem Abu Mustafa , Reuters

«Турция предлагает, чтобы некоторые страны стали гарантами от имени Палестины, а некоторые — от имени Израиля. Таким образом будут предотвращены как гибель людей, так и потеря земель Палестины»,— написала в понедельник турецкая газета Hurriyet, возвращаясь к высказанной еще неделю назад главой МИД Турции Хаканом Фиданом идее по прекращению войны между Израилем и движением «Хамас».

С первого дня войны Анкара стремилась занять центральное место в процессе деэскалации и предложила себя в качестве посредника, в том числе по решению таких вопросов, как освобождение заложников — израильтян и иностранных граждан, оказавшихся в секторе Газа.

Однако пока усилия Анкары и лично президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не увенчались успехом (куда более эффективен в этом плане Катар).

По данным аналитического сайта «Аль-Монитор», между «Хамасом» и Анкарой возникли трения: палестинские группировки недовольны турецкой позицией, в том числе тем, что посол Израиля не был вызван в МИД Турции на фоне израильских ударов по сектору Газа. Более того, со ссылкой на источники сайт сообщает, что Анкара попросила главу политбюро «Хамаса» Исмаила Ханию покинуть Стамбул. Это произошло после того, как в социальных сетях распространились кадры, на которых Исмаил Хания и другие члены «Хамаса» падают ниц в «молитве благодарности» во время просмотра новостей о нападении боевиков движения на Израиль 7 октября.

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По данным двух источников, на фоне новостей о резне в Израиле, жертвами которой стали около 1,4 тыс. человек, Анкара не захотела выглядеть в глазах западных партнеров как защитница «Хамаса». Хотя связи турецких властей с этим движением очень давние, причем идеологические и религиозные.

При этом «Хамас» отрицает информацию«Аль-Монитор». Отметим также, что Анкара не стала причислять «Хамас» к террористическим организациям, как сделали ее западные союзники, и продолжила диалог с лидерами движения. В субботу состоялся телефонный разговор президента Эрдогана с Исмаилом Ханией. В канцелярии турецкого лидера сообщили, что обсуждались поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Анкара также предложила лечить у себя палестинских раненых. Кроме того, подчеркивалось, что «Турция стремится обеспечить прекращение огня в регионе как можно скорее». Идея о гарантах как раз относится к разряду таких усилий.

Израиль в своих оценках турецкой инициативы пока осторожен. Ранее израильская сторона неоднократно выступала против идеи размещения миротворцев в зоне палестино-израильского конфликта.

Тем более что есть печальный опыт: миротворцы на линии соприкосновения между Ливаном и Израилем не очень-то помогают предотвратить противостояние. Да и вообще в Израиле не любят, когда что-либо связывает им руки.

В то же время израильская сторона активно думает, что делать с сектором Газа после того, как будет покончено с движением «Хамас», что декларируется Израилем как его главная цель. Оккупировать сектор израильтяне не собираются. И, как в конце прошлой недели сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, официальные лица США и Израиля начали обсуждать разные варианты развития событий, в том числе потенциальное создание временного правительства в Газе при поддержке ООН и арабских стран. Турецкая идея органично сочетается с этими планами.

Впрочем, израильские эксперты не питают особых иллюзий в отношении Анкары. «События 7 октября и их последствия изменили положительную тенденцию и привели к регрессу турецко-израильских отношений. Отношения сейчас снова находятся в кризисе, как и на протяжении большей части прошлого десятилетия»,— говорится на сайте Института исследований национальной безопасности Израиля (INSS). Они также не исключают, что идея Турции о странах-гарантах «может быть истолкована как вытекающая из признания слабости Израиля».

Однако Анкаре очень важно удержаться в роли регионального посредника и арбитра, и она ищет свою нишу.

«Источник, близкий к турецкому правительству, сообщил, что контакты с “Хамасом” сместились в основном в Катар, при этом Египет сохранил свою традиционную роль, а Турция более активна в контактах с Ираном и Ливаном»,— подчеркивает Al Monitor.

В похожей ситуации и Россия, которая особо не пытается да и не может посредничать напрямую между Израилем и «Хамасом», но активно контактирует с Ираном и той же Турцией. Реджеп Тайип Эрдоган был первым ближневосточным лидером, с которым президент РФ Владимир Путин поговорил с начала войны между Израилем и «Хамасом». Это было на третий день войны. С другими региональными игроками, включая израильского премьера и президента Палестины, он пообщался лишь неделю спустя. Одновременно с этим первый и пока единственный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в регион с начала войны состоялся в Тегеран. Правда, повод был с Ближним Востоком не связан. Речь шла в основном об армяно-азербайджанском урегулировании. Но без обсуждения палестино-израильского конфликта не обошлось. Тем более что в Тегеране на том же мероприятии находился и глава МИД Турции Хакан Фидан.

По итогам всех встреч Сергей Лавров рассказал журналистам, что попросил своего турецкого коллегу конкретизировать идею о странах-гарантах.

«Посмотрим»,— добавил он. И подчеркнул, что «движение мысли» в сторону коллективных действий является правильным.

Тройка Россия—Турция—Иран уже достаточно проявила себя в решении региональных проблем. Правда, в основном они касались Сирии. Но, учитывая тот факт, что Израиль и США обвиняют Иран в поддержке «Хамаса» и ливанского движения «Хезболла», также атакующего израильскую территорию, Анкара и Москва вполне могут найти нишу в посредничестве благодаря своим связям с Тегераном.

Марианна Беленькая