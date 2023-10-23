Суд арестовал журналистку «Радио Свобода» Курмашеву до 5 декабря

Советский райсуд Казани избрал меру пресечения для журналистки «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано иностранным агентом) Алсу Курмашевой. Она будет содержаться в СИЗО-2 в Казани до 5 декабря, сообщил судья Марс Ганеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Заключить журналистку под стражу на 1 месяц и 17 суток просило следствие. Против Алсу Курмашевой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («неисполнение установленной законодательством РФ обязанности» иностранных агентов регистрироваться в соответствующем реестре, если ведется «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ» и эти данные могут быть использованы иностранцами против безопасности РФ).

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Прессу пустили только на оглашение резолютивной части.

У Алсу Курмашевой есть американское и российское гражданство. Она живет в Праге с мужем и детьми. В Россию журналистка вернулась в мае по семейным обстоятельствам.

По данным «Радио Свобода», в первый раз журналистку задержали в аэропорту Казани 2 июня, когда она собиралась уехать из страны. Как сообщило издание, американский и российский паспорта у Алсу Курмашевой забрали, а затем оштрафовали за неуведомление о наличии второго гражданства. В России она оставалась, ожидая возвращения паспортов.

18 октября Алсу Курмашеву вновь задержали. По ст. 330.1 УК РФ ей грозит до пяти лет лишения свободы. По данным госиздания «Татар-информ», журналистка получила информацию о мобилизованных преподавателях татарстанского вуза, чтобы использовать эти сведения при подготовке «альтернативных аналитических материалов» для «проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний».

О деле — в материале «Ъ» «Задержание вместо паспорта».

Кирилл Антонов, Казань