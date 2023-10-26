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Чем известен новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон

25 октября 2023 года спикером Палаты представителей Конгресса США избран республиканец Майк Джонсон. Какой путь он прошел в политике и каких взглядов придерживался, подробности биографии — в справке «Ъ».

Фото: Nathan Howard, Reuters

Фото: Nathan Howard, Reuters

Учеба и карьера юриста

Джеймс Майкл Джонсон родился 30 января 1972 года в г. Шривпорт, штат Луизиана, США. В 1995 году окончил Университет штата Луизиана со степенью бакалавра делового администрирования. В 1998 году получил степень доктора юридических наук в этом же университете.

Работал в юридических компаниях, специализировался на конституционном праве. Вел дела, касавшиеся права на жизнь, свободу вероисповедания, свободу ношения оружия. Лоббировал законодательство о браке, затруднявшее процедуру развода. В 2004–2012 годах работал в Комиссии по этике и религиозной свободе при Южной баптистской конвенции (крупнейшая протестантская организация в США).

Карьера в политике

Дважды избирался в Палату представителей штата Луизиана. В 2015 году представил законопроект о браке и совести, который был направлен на защиту от «дискриминации со стороны государства в отношении лиц или организаций с глубоко укоренившимися религиозными убеждениями, согласно которым брак заключается между одним мужчиной и одной женщиной». Он был раскритикован как демократами, так и республиканцами и не внесен на рассмотрение.

В 2016 году был впервые избран в Палату представителей Конгресса США, переизбирался в 2018, 2020 и 2022 годах. Состоит в комитетах Палаты по вопросам судопроизводства и по вооруженным силам. Член «Кокуса Свободы» (основанный в Палате представителей блок депутатов, занимающих консервативные позиции). С 2021 года — заместитель председателя конференции Республиканской парии в Палате представителей (высший республиканский партийный орган палаты).

В Палате представителей голосовал против повышения налогов, за отмену реформы здравоохранения Obamacare, против создания комиссии по расследованию событий штурма Капитолия 6 января 2021 года. Голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины, за исключением закона о ленд-лизе 2022 года.

Взгляды

Майкл Джонсон — правый консерватор христианского толка, противник секс-меньшинств. Выступает за запрет обсуждения гендерной идентичности и однополых отношений в школах. Считается одним из ключевых союзников экс-президента республиканца Дональда Трампа, поддерживает его в ходе судебных процессов. В публичных выступлениях неоднократно подвергал сомнению результаты президентских выборов 2020 года, завершившихся победой Джо Байдена.

Женат, четверо детей.

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