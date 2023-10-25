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обновлено 21:27

Армия РФ провела тренировку нанесения ответного массированного ядерного удара

Кремль: ядерные силы провели учебные пуски крылатых и баллистических ракет

В России под руководством верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина проведена тренировка массированного ядерного удара баллистическими ракетами «Ярс» и «Синева» в ответ на ядерный удар условного противника. В тренировке были задействованы наземная, морская и авиационная составляющие сил ядерного сдерживания.

С космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера «Тула» выполнен пуск ракеты «Синева». С самолетов Ту-95МС выполнены пуски крылатыми ракетами воздушного базирования, сообщила пресс-служба Кремля.

Государственные телеканалы показали доклад министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова президенту. Из доклада господина Шойгу следует, что задачи тренировки были выполнены в полном объеме. Господин Путин наблюдал за тренировкой по видеосвязи из ситуационного центра Кремля. Пресс-службы Кремля уточнила, что в ходе пусков проверялась подготовка высшего военного руководства и навыки оперативного состава.

Аналогичная тренировка сил ядерного сдерживания проводилась в октябре 2022 года. Тогда были задействованы баллистические ракеты «Ярс» и «Синева», проводились пуски крылатых ракет с Ту-95МС. 25 октября 2023 года Совет федерации одобрил закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), согласно которому страны—участники обязуются прекратить испытания ядерного оружия и соглашаются навсегда отказаться от участия в подобных испытаниях.

Подробнее о законопроекте — в материале «Госдума прошла испытание договором».

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