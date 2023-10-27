«Яндекс» получил разрешение правкомиссии на реструктуризацию

Компания «Яндекс» (MOEX: YNDX) сообщила о завершении ключевых этапов по подготовке сделки в рамках процесса корпоративной реструктуризации. В частности, она получила разрешение правительственной правовой комиссии по иностранным инвестициям на сделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В рамках реструктуризации «Яндекс» планирует передать российский бизнес в управление менеджмента. При этом четыре «дочки» компании должны отойти головной компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах.

В отчетности «Яндекса» за третий квартал подтверждаются планы вынести вопрос реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года.

Из отчетности следует, что чистая прибыль «Яндекса» в третьем квартале снизилась на треть, до 3,4 млрд руб. Выручка год к году увеличилась в 1,5 раза, до 204,8 млрд руб. Оборот сервисов e-commerce «Яндекса» («Маркет», «Яндекс.Еда», «Маркет.Деливери», «Лавка») вырос в третьем квартале на 67%, до 121,2 млрд руб. Выручка Райдтеха «Яндекса», куда входят сервисы такси и каршеринга, выросла в третьем квартале на 46% год к году, до 45,151 млрд руб.

В отчетности также сообщается, что на фоне высокого спроса на такси в третьем квартале приток водителей сократился на 15%. При этом субсидии для увеличения числа водителей в сервисе были увеличены на 66%.

Основной акционер «Яндекса» — семейный траст сооснователя Аркадия Воложа. Его фонду принадлежит 8,5% капитала и 45,1% голосов (однако в июне 2022 года он перестал принимать решения по голосованию акциями). 87,9% капитала находятся во Free float (46,5% голосов).

Анастасия Ларина