Курицу запирают в России

После замечания президента Владимира Путина об удорожании мяса птицы на 27% с начала года Минсельхоз предложил меры по сдерживанию роста цен. В декабре может быть введен запрет на экспорт отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца сроком на полгода. Под ограничения могут попасть тушки бройлера, которые поставляются в том числе в Саудовскую Аравию, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Экспорт отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца из России может быть ограничен на шесть месяцев. О подготовке проектов соответствующих нормативных актов Минсельхоз сообщил 26 октября. Тексты документов на портале правовых актов пока не опубликованы.

Предложения связаны с существенным ростом цен на мясо птицы и яйца — на 25,3% и 24% год к году соответственно, указывает Минсельхоз. Там связывают динамику прежде всего со снижением объемов производства в последние месяцы и ростом себестоимости на фоне высокого курса доллара. Это повышает привлекательность экспорта по сравнению с поставками на внутренний рынок и создает угрозу продовольственной безопасности РФ, отмечает министерство.

Ограничения экспорта, по оценкам Минсельхоза, должны сдержать рост цен на социально значимую продукцию и предотвратить дефицит.

Минсельхоз предложил ограничить экспорт мяса птицы и яиц на следующий день после совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Тогда Владимир Путин обратил внимание главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева на рост цен на мясо птицы с начала года более чем на 27%. «Чего курятина-то так подорожала?» — отметил он. Дмитрий Патрушев пояснял, что экономических предпосылок для увеличения цен нет, а производители уже начали снижать цены. По имеющимся у «Ъ» данным участников рынка, на 22 октября оптовая стоимость тушки бройлера в центре была на уровне 210 руб. за 1 кг против около 215 руб. за 1 кг неделей ранее. Стоимость филе в оптовом звене оставалась на уровне 385 руб. за 1 кг.

По имеющимся у «Ъ» данным, экспорт мяса птицы в дальнее зарубежье по итогам января—июля 2023 года сократился на 7%, до 148 тыс. тонн год к году. Более 78 тыс. тонн пришлось на Китай, свыше 30 тыс. тонн — на Саудовскую Аравию, по более чем 6 тыс. тонн — на Азербайджан, Вьетнам и Узбекистан. Производство птицы на убой в РФ за этот период увеличилось на 1,3% год к году, до 3,79 млн тонн. Экспорт пищевого яйца Росптицесоюз в 2022 году оценивал в 570 млн штук при внутреннем производстве 46,1 млрд штук.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что, исходя из указанной Минсельхозом необходимости сдерживания цен на социально значимую продукцию под экспортные ограничения могут попасть тушки бройлера и, возможно, окорочка. По его словам, в основном эта продукция поставляется в Саудовскую Аравию и ближнее зарубежье. Как напоминает господин Давлеев, ранее экспорт тушки бройлера для большинства производителей дважды ограничивала Белоруссия для поддержки своего внутреннего рынка, что в том числе сказалось на росте цен на мясо птицы в России.

В АПХ «Мираторг» сообщили «Ъ», что считают возможное ограничение экспорта плохим сигналом для производителей и инвесторов.

«Для снижения цен необходимо создавать условия для инвестиций и увеличения объемов производства птицы, а не вводить ограничения экспорта»,— указывают в холдинге. Альберт Давлеев отмечает, что эффект для внутреннего рынка может быть не очень заметным, учитывая, что более 50% экспорта мяса птицы приходится на Китай, куда в первую очередь поставляются субпродукты: лапки и части крыльев.

Анатолий Костырев