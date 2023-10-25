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Коммерсантъ FM
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«Норникель» запустил серный проект стоимостью 180 млрд руб.

«Норникель» (MOEX: GMKN) 25 октября запустил первую очередь серной программы на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) стоимостью 180 млрд руб., сообщила компания.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По информации «Норникеля», сейчас металлургические заводы компании в Норильске выбрасывают 1,8 млн тонн диоксида серы в год. Замена оборудования в рамках серного проекта позволит в 2024 году сократить выбросы минимум на 20%. В течение 2025 года выбросы снизятся на 45% от уровня 2015-го.

Компания называет серный проект крупнейшей экологической модернизацией предприятий в России. Общие инвестиции составят 300 млрд руб., которые пойдут на модернизацию производственных мощностей как Надеждинского металлургического, так и медного завода в Норильске.

На серном проекте 90% оборудования является российским или произведенным в дружественных странах. В «Норникеле» отметили, что некоторые зарубежные компании из-за санкций отказались от поставок. Прежде компания сдвигала сроки начала проекта, отложив старт модернизации на медном заводе на два года.

Евгений Зайнуллин

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