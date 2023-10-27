Лукашенко призвал к переговорам о «земле и мире» на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию и Украину как можно скорее начать переговоры о мирном урегулировании конфликта. Садиться за стол переговоров, по мнению президента, следует без каких-либо предварительных условий, чтобы сократить количество погибших в результате боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное — дали команду "Стоп": никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает. Остановились и ведем переговоры. Переговоры о чем — о земле и о мире»,— сказал господин Лукашенко на встрече с журналистами (цитата по БЕЛТА).

По мнению Александра Лукашенко, украинская сторона обязательно поднимает вопрос о судьбе Восточной Украины, Донбасса и Крыма. «Но делать это надо за столом переговоров, чтобы никто не воевал и не гибли люди»,— подчеркнул он.

Президент Белоруссии отметил, что проблем хватает как с украинской, так и с российской стороны. «В целом обстановка сейчас складывается патовая — никто не может ничего сделать и как-то серьезно укрепить и продвинуть свои позиции. Стоят лоб в лоб насмерть, окопавшись, а гибнут люди»,— заключил он.

Переговоры России и Украины были прекращены в мае 2022 года. В октябре украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. 18 октября российский президент заявил, что переговоры могут начаться, если Украина отменит декрет об их запрете.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».