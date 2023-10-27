Минздрав Газы: из-за обстрелов Израиля погибли 7,3 тыс. человек

В результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносимых по сектору Газа с 7 октября погибли более 7,3 тыс. человек, сообщило министерство здравоохранения анклава. По данным ведомства, ранения получили 18,9 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

«С 7 октября число жертв израильской агрессии против сектора Газа достигло 7326, среди них 3038 детей, 1726 женщин и 414 пожилых человека, еще 18 967 граждан получили ранения различной степени»,— говорится в заявлении Минздрава Газы, опубликованном в Telegram.

Наносить удары по территории сектора ЦАХАЛ начал в ответ на беспрецедентную по масштабу ракетную атаку со стороны исламистского движения «Хамас». Израиль сообщал, что в результате нападения боевиков погибли более 1,4 тыс. жителей страны. В числе жертв — 23 гражданина РФ. В заложниках у «Хамаса» находятся 229 человек.

Подробнее о ситуации — в материале «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».