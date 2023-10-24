«Русал» пошел за глиноземом в Китай

«Русал», лишившийся в 2022 году значительной части своих зарубежных глиноземных активов, решил купить 30% в китайском производителе глинозема Hebei Wenfeng за $262 млн. Компания сможет получать с этого завода до 1,45 млн тонн сырья в год, почти закрыв свой текущий дефицит на данный момент. В прошлом году расходы «Русала» на покупку импортного глинозема выросли почти в 2,5 раза, до $1,85 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Русал» объявил о приобретении 30% в китайском производителе глинозема Hebei Wenfeng New Materials Co. (HWNM). Мощность китайского предприятия — 4,8 млн тонн, и «Русал» сможет получать с него глинозем пропорционально своей доле. Сумма сделки ожидается (.pdf) на уровне $261,6 млн и может быть скорректирована в зависимости от оборотных средств и долга HWNM на момент закрытия, но, как ожидается, не превысит $349,2 млн.

Сделка не приведет к напряжению на внутреннем рынке глинозема в Китае, а «Русал» сможет почти полностью закрыть свой текущий дефицит сырья для производства алюминия.

На китайском рынке глинозема может возникнуть профицит в 120 тыс. тонн в 2023 году и в 380 тыс. тонн в 2024 году, пишет Platts со ссылкой на исследовательское агентство Antaike. В 2022 году «Русал» произвел 3,8 млн тонн первичного алюминия и 5,95 млн тонн глинозема. По данным Platts, из 1,95 тонны глинозема производится тонна алюминия. Таким образом, дефицит глинозема «Русала», который компания должна закрывать за счет импорта, в прошлом году составлял 1,5 млн тонн, тогда как в рамках сделки по HWNM «Русал» сможет получать до 1,45 млн тонн. Однако спрос «Русала» на глинозем будет расти — компания строит завод в Тайшете мощностью 429 тыс. тонн алюминия в год, первая очередь которого была запущена в конце 2021 года.

Покупка завода в Китае — вынужденное для «Русала» решение на фоне утраты ключевых сырьевых активов в 2022 году, расположенных за рубежом. «Русал» производил 63% используемого им глинозема на иностранных активах, среди которых был Николаевский глиноземный завод на Украине, к которому российская компания в 2022 году потеряла доступ. В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины национализировал завод, обеспечивавший 20% производства глинозема компании. «Русал» также лишился потенциальных поставок из Австралии, где владел 20% в предприятии Queensland Alumina (основной акционер — Rio Tinto). Австралия в марте 2022 года объявила запрет на экспорт в РФ глинозема и алюминиевых руд.

Частично выпавшие объемы «Русал» заместил за счет импорта из Китая: по данным таможни КНР, экспорт глинозема из Китая в Россию достиг 805,2 тыс. тонн за первые девять месяцев 2023 года, что на 22,2% больше, чем в прошлом году.

По данным РБК, закупка глинозема в КНР и других странах АТР осуществляется по спотовым ценам при 100-процентной предоплате. При этом китайское законодательство не позволяет вернуть НДС при экспорте глинозема, что создало для «Русала» потери в 14 млрд руб. Согласно отчету компании, себестоимость продаж алюминия выросла в 2022 году на 30,2%, до $10,77 млрд, в том числе расходы на покупку глинозема взлетели на 149,3%, до $1,847 млрд из-за роста цен и увеличения объема закупаемого сырья. Сейчас тонна глинозема в Китае, по данным Platts, стоит $337, тогда как тонна алюминия на LME — $2,176 тыс.

Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин считает, что «Русал» будет покупать глинозем с HWNM с небольшим дисконтом к спотовым ценам. Завод расположен рядом с портом, поэтому логистика должны быть относительно недорогой. Кроме того, «Русал» сможет получать прибыль в виде дивидендов от предприятия.

В перспективе «Русал» намерен более радикально решить проблему зависимости от импортного глинозема, построив в Усть-Луге глиноземный завод на 4,8 млн тонн, куда сможет поставлять бокситы со своего предприятия в Гвинее. Проект, заявленный на ПМЭФ в июне, оценивается в 400 млрд руб., первая очередь на 2,4 млн тонн планируется к вводу в 2028 году, вторая — в 2032 году.

Евгений Зайнуллин