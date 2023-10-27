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Коммерсантъ FM
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Борисов: для создания российской орбитальной станции потребуется 609 млрд рублей

Работы по созданию российской орбитальной станции, которые запланированы до 2032 года, оцениваются в 609 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Слева направо: президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства—министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов

Слева направо: президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства—министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Слева направо: президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства—министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«До 2032 года нами оценена эта работа — примерно около 609 млрд руб. Первые три года работы, имеется в виду 2024–2026 годы, потребуют порядка 150 млрд руб.»,— сказал господин Борисов в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Юрий Борисов отметил, что сейчас перед «Роскосмосом» стоит важная задача — наладить серийное производство спутников, поскольку актуальные темпы выпуска космических аппаратов в России значительно ниже, чем у мировых держав. По оценке господина Борисова, российская орбитальная группировка к 2035–2036 годам будет насчитывать примерно 3 тыс. космических аппаратов, тогда как мировая — 60–70 тыс. спутников.

«Ведущие державы загодя заботились об этом, создали массовые производства конвейерные. В США, по нашим оценкам, производственные мощности позволяют создавать около 3 тыс. аппаратов в год, а мы — только 40. Вот сравните. Неконкурентоспособны. Поэтому перед нами стоит грандиозная задача — перевернуть ситуацию, перейти к новой индустриальной модели, позволяющей производить серийно то необходимое количество спутников, которое нужно стране»,— подчеркнул глава «Роскосмоса».

Предполагается, что первый модуль российской орбитальной станции запустят в 2027 году, а космонавтов отправят на нее в 2028-м. Юрий Борисов обещал, что станцию достроят к 2032 году.

Подробнее о развитии российской космической отрасли — в материале «Ъ» «На Луне как на Луне».

Милена Костерева

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