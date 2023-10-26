Новый закон о гражданстве РФ: что изменится

26 октября в России вступил в силу новый закон о гражданстве. Что изменится для граждан РФ и иностранцев, кто может претендовать на двойное гражданство, и другие нововведения — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кто инициировал изменения

Законопроект «О гражданстве Российской Федерации» внес 29 декабря 2021 года президент Владимир Путин. В пояснительной записке к документу говорилось, что он «направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы».

18 апреля 2023 года закон приняла Госдума, 26 апреля одобрил Совет федерации. 28 апреля документ подписал Владимир Путин.

Кто может стать гражданином России

Перечень оснований, по которым приобретается гражданство, в новом законе выглядит так:

по рождению;

в результате приема в гражданство;

в результате выбора гражданства РФ при изменении российской государственной границы;

в соответствии с международным договором РФ;

в результате признания гражданином РФ.

Нововведением является только последний пункт. Он касается главным образом граждан СССР, которые после 6 февраля 1992 года покинули территорию тогдашней РСФСР, не оформив российского гражданства, но и не выйдя из гражданства СССР, а также тех, кто в силу обстоятельств находился в то время за границей и с тех пор также не получил гражданства РФ.

Заявление о приеме в гражданство имеют право подать лица:

достигшие 18 лет;

признанные дееспособными;

имеющие вид на жительство в России и в течение пяти лет с момента его получения постоянно проживают в ней;

владеющие русским языком (за исключением лиц от 70 лет и старше или имеющих инвалидность I группы);

знающие историю России и основы законодательства РФ (за исключением лиц от 70 лет и старше или имеющих инвалидность I группы).

Заявлять о желании стать россиянином могут и иностранцы, даже не имеющие пятилетнего стажа проживания в России. Однако в этом случае они должны быть либо военнослужащими-контрактниками (на срок не менее года), беженцами (в том числе политическими) или участниками программы по переселению соотечественников.

Для подтверждения знаний нужно пройти тестирование по русскому языку как иностранному или сдать комплексный экзамен по всем необходимым предметам, и получить соответствующий сертификат.

Брак для получения гражданства

По старому закону иностранцы и лица без гражданства могли стать гражданином РФ в упрощенном порядке, если не менее трех лет состояли в зарегистрированном браке с гражданином (или гражданкой) России.

В новой редакции закона продолжительность брака не имеет значения. Основанием для упрощенного порядка получения гражданства зарубежными мужьями и женами россиян становится только наличие у них общего ребенка — родного или приемного.

Кроме того, по новым нормам если один из родителей утрачивает гражданство России, а другой нет — ребенок также продолжает считаться гражданином РФ. Чтобы перевести ребенка в другое гражданство, второй родитель (оставшийся гражданином РФ) должен дать на это письменное и нотариально заверенное согласие. А если ребенку от 14 до 18 лет, то понадобится еще и согласие его самого.

Прекращение гражданства

В новом законе вводится институт прекращения гражданства. Оно может быть принудительным и добровольным. Прекратить его могут государственные органы за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков, фальшивомонетничества и другие, которые государство расценивает как угрозу своей безопасности.

Кто будет принимать в гражданство

Большинством запросов на получение гражданства будут заниматься МВД и МИД РФ, а не президент страны, как было раньше. Сроки рассмотрения заявлений сократятся с одного года до трех месяцев, если рассматривает МВД, или до шести месяцев, если заявление рассматривается через МИД, дипломатические представительства и консульские учреждения (для иностранцев и проживающих за границей).

Президент России теперь будет рассматривать прием в гражданство только в исключительном порядке. В некоторых случаях глава государства сможет принять решение о приеме в гражданство людей без знания языка, необходимого стажа оседлости и других требований. Исключения делаются для лиц, имеющих особые заслуги перед РФ, и лиц, представляющих интерес для российского государства.

Кому будет отказано в гражданстве

По новому закону нельзя получить гражданство РФ, сидя в тюрьме или имея непогашенную судимость за преступление, совершенное на территории России или за ее пределами.

Отказ получат и те, кто будет уличен в недобросовестном поведении, касающемся безопасности государства: выступлениях за насильственное изменение основ конституционного строя страны; участии в вооруженных конфликтах или совершении действий, направленных против Вооруженных сил РФ; экстремистской деятельности.

Кроме того, важно указывать о себе достоверные сведения и подавать действительные документы.

Двойное гражданство

По новым нормам не запрещено получать гражданство других стран. Получение россиянином иностранного гражданства не отменяет российского. Государство будет считать таких людей только собственными гражданами со всеми их правами и обязанностями.

Кроме того, в этом случае гражданин обязан уведомлять госорганы «о каждом факте приобретения иностранного гражданства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства». Сделать это он должен в течение 60 дней со дня получения такого права.