Граждане раскачивают пиратов

Число нелегальных ресурсов с медийным контентом (книги, фильмы, музыка) в первом полугодии год к году выросло на 20%, подсчитали в TelecomDaily. Растет в основном пиратство в части западных фильмов, а не российских, утверждают в официальных онлайн-кинотеатрах. Сервисы цифровых книг считают, что в их категории рост спровоцировало позднее присоединение к антипиратскому меморандуму. Власти в то же время ищут способы вернуть зарубежный контент на легальные площадки, но договориться об этом пока не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily на основе опроса более 10 тыс. пользователей видеосервисов в первом полугодии. Из него следует, что количество пиратских ресурсов, эксплуатирующих медийный контент (фильмы, сериалы, книги, музыку), в первом полугодии год к году выросло примерно на 20%. В агентстве не предоставили абсолютных показателей. Ранее в TelecomDaily отмечали, что граждане начали более активно пользоваться легальными видеосервисами и платить за них (см. “Ъ” от 9 августа).

Участники рынка по-разному оценивают развитие пиратского рынка в медиасегменте.

Так, в Kion (принадлежит МТС) отмечают, что «непрекращающийся рост пиратских сервисов остается одной из самых острых проблем среди стримингов». В Wink (СП «Ростелекома» и «Национальной Медиа Группы») не отмечают существенного роста пиратства в части российского контента: «Западные правообладатели, когда оставили российских зрителей без своего контента, спровоцировали рост пиратства».

После начала военных действий на Украине многие зарубежные партнеры отказались от работы с российскими издателями, кинокомпаниями, промоутерами и музыкантами. Это привело к тому, что число запросов на скачивание приложений с пиратским контентом еще в прошлом году увеличилось на 300–400% (см. “Ъ” от 1 августа). В сентябре Роскомнадзор сообщил, что всего в этом году служба заблокировала и удалила 1,3 млн ссылок на контент, нарушающий авторские и смежные права. Также Роскомнадзор договорился о включении в антипиратский меморандум представителей книжной и музыкальной индустрии.

Антипиратский меморандум был подписан между правообладателями и поисковиками — «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler 1 ноября 2018 года. Соглашение призвано усилить борьбу правообладателей с распространением в интернете нелегального контента. Документ предполагает создание реестра с пиратскими ресурсами и обязывает удалять из поисковой выдачи ссылки на эти ресурсы во внесудебном порядке.

Источник “Ъ” в одном из цифровых сервисов утверждает, что пока книжная отрасль ждала включения в меморандум, в сети увеличилось число пиратских ресурсов с электронными книгами: «Не все из них были заблокированы оперативно, большинство уже успели создать так называемые зеркала». Так, говорит собеседник, в Telegram также увеличилось число сообществ, где можно найти цифровые копии новых книг, права на которые больше не могут получить российские издательства. Сами книгоиздатели жалуются скорее на проблему контрафакта на маркетплейсах. Так, в «Альпине» сообщили, что в этом году обнаружили порядка 20 продавцов контрафакта своей продукции: «Это связано с недостаточным контролем площадок».

Главная задача меморандума — усложнить доступ пользователя к сайтам с пиратским контентом — все же выполняется, напоминает директор по развитию веб-кинотеатра Chill Жан Просянов: «Пользователю стало сложнее найти нелегально распространяемый фильм, сериал, книгу, музыкальный альбом. Но ни один меморандум не может полностью уничтожить рынок пиратского контента».

Ситуация осложняется тем, что нелегальный контент начал появляться на официальных ресурсах, говорит собеседник “Ъ” на медиарынке: «Тот же RuTube не удаляет с ресурса фильмы и сериалы западных правообладателей». В RuTube ранее уточняли, что пока к команде хостинга не обратится правообладатель, они не имеют права удалять контент, загруженный пользователем. В то же время власти ищут легальные способы вернуть зарубежный контент на легальные площадки. Летом они предложили лицензировать контент западных правообладателей без их разрешения, однако с выплатой вознаграждения (см. “Ъ” от 4 июля). Однако участники рынка выступили против инициативы, утверждая, что она лишь усилит позиции пиратов.

Юлия Юрасова