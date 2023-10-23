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Коммерсантъ FM
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В Госдуме предложили передавать ресурсы «Газпрому» и «Транснефти» без аукционов

В Госдуму внесен проект закона, который предполагает передачу естественным монополистам в сфере транспортировки нефти по трубопроводам («Газпрому» и «Транснефти») ресурсов без проведения аукционов. Согласно документу, компаниям будут передовать общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) для их добычи и разведки. В частности, к ОПИ относятся известняки, торф, мел, гипс, глина, битум и гравий. Также предлагается наделить естественные монополии правом пользования участками недр местного значения без проведения аукционов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Авторами документа стали депутаты «Единой России» — глава думского комитета по экологии, экс-глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава комитета ГД по энергетике Павел Завальный и зампред думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в федеральный закон «О недрах». «Оперативная реализация поставленных целей и задач предполагает увеличение количества и масштаба физического строительства инфраструктурных проектов трубопроводного транспорта, и без существенной минимизации количества и сроков административных процедур представляется объективно невозможной»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечают авторы инициативы, нормы законопроекта будут распространяться не на все магистральные трубопроводы, а только на те, которые будут определены правительством РФ исходя из приоритетности реализации инфраструктурных проектов, в остальных же случаях будет сохранен действующий порядок предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Александр Кислов

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