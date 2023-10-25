Россия опустилась в рейтинге верховенства права

Международная организация World Justice Project (WJP) опубликовала очередной ежегодный рейтинг верховенства права, который она выпускает с 2015 года. Как следует из документа, за год Россия опустилась в рейтинге на шесть позиций и оказалась на 113-м месте — между Либерией и Мадагаскаром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рейтинг верховенства права составляется на основе опросов граждан, юристов и экспертов в сфере права. Среди параметров, по которым оценивается показатель верховенства права в конкретной стране: наличие сдерживающих факторов власти правительства, отсутствие коррупции, открытость правительства, соблюдение базовых прав граждан, порядок и безопасность, правоприменительная практика, гражданское и уголовное судопроизводство. В рейтинг нынешнего года вошли 142 государства.

Как отмечают авторы рейтинга, глобальное снижение уровня верховенства права продолжается уже шестой год подряд. В текущем году верховенство права снизилось в 59% из 142 стран. Если сравнивать с 2016 годом, снижение составляет 78%.

«В мире по-прежнему спад верховенства права, который характеризуется злоупотреблениями полномочиями исполнительной властью, ущемлением прав человека и ограничением систем правосудия, неспособных удовлетворить потребности людей,— отмечает соучредитель и президент WJP Уильям Ньюком.— Люди во всем мире расплачиваются за это». Две главные мировые тенденции, ведущие к ослаблению верховенства права,— это рост авторитаризма и слабые системы правосудия. По оценкам WJP, более 6 млрд людей, или 76% всего населения планеты, живут в странах, где за последний год верховенство права ослабло.

В топ-5 рейтинга, где верховенство закона остается на высоком уровне, вошли Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Германия. Великобритания в рейтинге занимает 15-е место, Соединенные Штаты Америки — 26-е, Китай — 98-е.

Последние места в рейтинге занимают Венесуэла (142-е место), Камбоджа (141-е), Афганистан (140-е), Гаити (139-е) и Демократическая Республика Конго (138-е).

Из бывших республик СССР самый высокий рейтинг у Эстонии (9-е место), самый низкий — у России (113-е место). В 2022 году она занимала 107-е место из 140.

В рейтинге стран Восточной Европы и Центральной Азии Россия занимает 14-е из 15 мест и находится между Белоруссией (104-е место в общем рейтинге) и Турцией (117-е место). Кроме того, по параметру наличия сдерживающих факторов власти правительства Россия занимает в общем рейтинге 132-е место из 142, по параметру отсутствия коррупции — 92-е, по открытости правительства — 89-е, по соблюдению базовых прав граждан — 124-е, по порядку и безопасности — 101-е, по правоприменительной практике — 92-е, по гражданскому и уголовному судопроизводству — 78-е и 127-е соответственно.

Алена Миклашевская