Правительство Словакии возглавил известный пророссийской риторикой политик Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова назначила новое правительство во главе с лидером партии «Направление — социальная демократия» (НСД) Робертом Фицо, известным пророссийской риторикой. Новым председателем Национального совета (парламента) по итогам голосования стал лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters, Reuters Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters, Reuters

Согласно списку новых должностных лиц, опубликованному каналом TA3, большинство постов займут представители фракции партии Роберта Фицо. МИД республики возглавит Юрай Бланар, Минобороны — Роберт Калинак, Минфин — Ладислав Каменицки, Минюст — Борис Сусак. Исключение — новый глава МВД Матуш Эшток из партии «Голос — социальная демократия», которая ранее вошла в коалицию с НСД.

30 сентября в Словакии прошли досрочные парламентские выборы. По их итогам партия «Направление — социальная демократия» получила 42 места в парламенте. На 2-м месте оказалась партия «Прогрессивная Словакия» с 32 местами, на 3-м — «Голос — социальная демократия» с 27 местами.

10 октября глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини заявил о договоренности о вхождении в правящую коалицию с движением «Направление — социальная демократия». На следующий день представители трех партий подписали соглашение о взаимопонимании при создании правительственной коалиции.

Подробнее о выборах в Словакии — в материале «Ъ» «Словакия избрала старый "Курс"».

Полина Мотызлевская