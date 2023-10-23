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Forbes: ЕБРР продал акции Мосбиржи Softline с дисконтом в 60% и налогом на выход в 20%

Forbes: ЕБРР продал 5,3% акций Мосбиржи компании Softline с дисконтом в 60%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал 5,3% акций в капитале Московской биржи группе компаний Softline, сообщили источники Forbes. По данным издания, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку при дисконте в 60% и налоге на выход в 20% от суммы сделки.

Как отмечает собеседник Forbes, средний дисконт для организаций, которые выходят из российских активов, составляет 50%. Представители ЕБРР и Softline воздержались от комментариев.

ЕБРР вошел в капитал Мосбиржи в 2012 году и до последнего времени оставался крупнейшим иностранным акционером. По данным на апрель 2023 года, ему принадлежало 120 472 902 акции (5,3%). На 15:00 20 октября стоимость пакета составляла 22,76 млрд руб. С учетом дисконта цена пакета акций составляет 9,1 млрд руб., а налог на выход — 1,82 млрд руб. Таким образом, банк мог мог получить в рамках сделки 7,28 млрд руб. ($76,3 млн по курсу ЦБ на 20 октября).

Собеседник Forbes сказал, что сделка «отражает реалии для иностранных инвесторов с точки зрения ликвидности активов». «Активы могут быть качественными, растущими, прибыльными, лидерами своих рынков, но в силу регуляторики их продажа сопровождается вот такими вычетами»,— сказал источник издания.

ЕБРР приостановил инвестиции в российские активы в 2014 году после присоединения Россией Крыма. В мае 2022 года банк заявлял, что намерен выйти из российских активов «как можно скорее». Россия присоединилась к ЕБРР в 1992 году, взнос в капитал составил $1,2 млрд. В апреле 2022 года ЕБРР заморозил доступ РФ к ресурсам банка и закрыл офисы в Москве. Россия однако остается акционером ЕБРР.

В декабре 2022 года правительственная комиссия по иностранным инвестициям определила условия, которым должна соответствовать сделка по продаже российских бизнесов компаниями из «недружественных стран». Безвозмездный платеж со сделки должен составлять не менее 5% от рыночной стоимости бизнеса, если дисконт при продаже составляет менее 90%, и не менее 10% рыночной стоимости, если дисконт превышает 90%. Кроме того, инвесторы из «недружественных» стран должны предоставить не менее 50% дисконта при выходе из российских активов.

Леонид Уварчев

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