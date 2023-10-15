Что происходит после ввода войск России на Украину. День 599-й

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили ночью 27 украинских беспилотников над Россией. Владимир Путин заявил, что Киев готовит новые операции на фронте, российские военные уверенно обороняются и занимают выгодные позиции. Министр иностранных дел Венгрии считает, что европейские санкции оказались неэффективны. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:59. Союзники передали Украине системы противовоздушной обороны «в использование» системы на время отопительного сезона, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ в эфире телемарафона. По словам Юрия Игната, «никто свое ПВО просто так не отдаст».

11:28. В Санкт-Петербурге арестовали на два месяца обвиняемого по статьям о вандализме и незаконном обороте взрывчатых веществ. Как указал дознаватель, «в знак любви и уважения к ВСУ и начальнику ГУР Украины» петербуржец нарисовал на двух фасадах сердце, а дома хранил патроны для ТТ и ППШ, М56.

10:56. Международный олимпийский комитет отвергает призывы государств о полном отстранении российских и белорусских атлетов, заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

10:47. Большие траты стран Запада привели к высоким процентным ставкам по всему миру, сказал Антон Силуанов. Они будут сохраняться в среднесрочной перспективе, заключили министры финансов на встрече глав Минфинов и ЦБ стран G20.

10:44. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал «РИА Новости», что у ЕС не получилось «поставить Россию на колени в экономическом плане, приблизиться к миру».

10:31.Владимир Путин заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) «провалилось полностью». По словам президента, «что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения — это называется активная оборона».

10:19. В ночь на 15 октября над территорией России перехватили 27 беспилотников самолетного типа, из них 18 — над Курской областью и два — над Белгородской, отчиталось Минобороны.