Спикер ВВС Украины сообщил о получении систем ПВО от союзников в аренду

Украина получила от нескольких союзников системы противовоздушной обороны в аренду для использования осенью и зимой. Об этом сообщил спикер военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, в период холодов системы будут защищать объекты энергетики и критическую инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Игнат

Фото: Бригада транспортной авиации имени Дмитрия Майбороды Юрий Игнат

Фото: Бригада транспортной авиации имени Дмитрия Майбороды

«Такая практика у нас уже есть. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее отдать»,— сказал Юрий Игнат в эфире телемарафона (цитата по «РБК-Украина»).

Господин Игнат не стал называть страны, которые предоставляют Украине системы ПВО во временное пользование. «Эта информация чувствительна, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали»,— сказал он.

О том, что Украина попросила у союзников системы ПВО только на зимний период, 13 октября сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, поставки поступают стабильно каждый месяц, однако их количество и место дислокации он называть отказался. Господин Зеленский считает, что зимой по энергетической инфраструктуре страны снова будут нанесены массированные удары.

О военной помощи Украине — в материале «Ъ» «В Брюсселе вспомнили об Украине».

Лусине Баласян