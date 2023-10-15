Спикер ВВС Украины сообщил о получении систем ПВО от союзников в аренду
Украина получила от нескольких союзников системы противовоздушной обороны в аренду для использования осенью и зимой. Об этом сообщил спикер военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, в период холодов системы будут защищать объекты энергетики и критическую инфраструктуру.
Юрий Игнат
Фото: Бригада транспортной авиации имени Дмитрия Майбороды
«Такая практика у нас уже есть. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее отдать»,— сказал Юрий Игнат в эфире телемарафона (цитата по «РБК-Украина»).
Господин Игнат не стал называть страны, которые предоставляют Украине системы ПВО во временное пользование. «Эта информация чувствительна, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали»,— сказал он.
О том, что Украина попросила у союзников системы ПВО только на зимний период, 13 октября сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, поставки поступают стабильно каждый месяц, однако их количество и место дислокации он называть отказался. Господин Зеленский считает, что зимой по энергетической инфраструктуре страны снова будут нанесены массированные удары.
О военной помощи Украине — в материале «Ъ» «В Брюсселе вспомнили об Украине».