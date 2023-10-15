В МОК осудили призывы к полному отстранению россиян от соревнований

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с Национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что организация выступает категорически против призывов ряда стран к полному отстранению от соревнований всех российских и белорусских спортсменов. По его словам, МОК осуждает действия обоих государств, но не имеет ничего против выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе.

«МОК решительно отвергает вмешательство правительств ряда стран в дела спортивных организаций и продолжает внимательно следить за ситуацией. В целом сообщество спортсменов выступило за возвращение нейтральных атлетов на международные соревнования»,— рассказал господин Маклеод в ходе 141-й сессии МОК в Мумбае. Ранее с призывами полностью отстранить россиян и белорусов от участия в соревнованиях по олимпийским видам спорта неоднократно выступали представители Украины, Польши и прибалтийских государств.

По словам Джеймса Маклеода, спортсмены из России и Белоруссии уже выступают на чемпионатах мира по целому ряду олимпийских видов, а также участвуют в отборочных соревнованиях на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Однако вопрос об их допуске и формате их участия в Олимпиаде будет решаться позднее, подчеркнул директор департамента МОК.

13 октября глава МОК Томас Бах заявил, что приглашения нейтральных атлетов из России на парижские Олимпийские игры будут согласовываться с международными и, если понадобится, национальными спортивными ситуациями. По его словам, отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) от деятельности МОК никак не повлияет на самих спортсменов, потому что они не имеют отношения к включению советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в ОКР.

Подробнее об отношениях МОК с РФ — в материале «Ъ» «Олимпийский комитет — России».

Александр Кислов