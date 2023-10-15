В правительстве ХМАО разъяснили слова губернатора Комаровой о неготовности России к СВО

В пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) объяснили комментарий губернатора региона Натальи Комаровой о том, что «мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна».

Как сообщили в пресс-центре правительства ХМАО-Югра, слова госпожи Комаровой не противоречат тому, что ранее говорил президент России Владимир Путин.

«Ровно об этом же неоднократно говорил президент: против нас по факту объявлена война — санкционная, экономическая — а руками киевского режима осуществляется еще и физическое истребление людей. И тот факт, что Россия была вынуждена вступить в это противостояние, конечно не укладывалось в планы нашей страны по построению мира и партнерства на континенте»,— прокомментировали в пресс-службе.

В правительстве ХМАО-Югра добавили, что на региональном уровне для поддержки бойцов СВО «делается все, что в наших силах» и каждый вопрос «отрабатывается индивидуально».

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что общественник Тюмени Юрий Рябцев заявил в полицию на губернатора Комарову, обвинив ее в дискредитации армии России.

Анастасия Таначева

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