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Коммерсантъ FM
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Силуанов: высокие траты стран Запада привели к росту ставок мировых ЦБ

Министр финансов Антон Силуанов после встречи управляющих Центробанками стран G20 заявил, что большие траты стран Запада, в том числе во время пандемии COVID-19, а также инфляционные факторы привели к высоким процентным ставкам по всему миру.

Встреча министров финансов и управляющих Центральными банками стран G20 прошла 12–13 октября в Марракеше. Как сообщил Антон Силуанов, на встрече министры финансов пришли к заключению, что высокие процентные ставки будут сохраняться в среднесрочной перспективе.

«Понятны причины этих высоких ставок — те большие траты, которые были осуществлены странами Западной экономики, в первую очередь в COVID-19, неоправданно высокие. И в последнее время, конечно, повлияли дополнительные инфляционные факторы. А это привело к росту процентной ставки»,— сказал российский министр, его слова приводятся в Telegram-канале Минфина.

По словам министра, Россия на встрече настаивала на том, чтобы «приводить в нормальное состояние бюджеты». «Потому что мы видим: долги растут, дефициты растут. Откуда же взяться низким ставкам? Поэтому без нормальной консолидации бюджета, без работы с расходами, с ресурсным обеспечением это очень непросто. Мы видим прекрасно, как это происходит в РФ. Но без этого невозможно побороть инфляцию и снизить стоимость денег в экономике»,— отметил он.

В сентябрьском отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отмечается, что глобальная экономика замедляется на фоне борьбы с инфляцией. Темпы роста инфляции в большинстве стран снижаются, но базовая инфляция по-прежнему устойчиво высокая. Эксперты объясняют это в том числе задержками с полным отражением в стоимости товаров всплеска энергетических цен за период 2021–2022 годов.

Подробнее — в материале «Высокие ставки ударили по мировому росту».

Анастасия Ларина

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