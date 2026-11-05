Захарова: Россия не ожидает улучшения отношений с США после выборов в Конгресс
Последние годы Конгресс США блокирует все инициативы, направленные на нормализацию отношений с Россией, заявила спикер МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва сомневается, что по итогам американских выборов отношения между странами изменятся в лучшую сторону.
«Нужно по формальному признаку дождаться окончательного формирования и состава Конгресса и соответствующих законов применительно к России. Но важно помнить и не забывать: все последние годы мы отмечаем со стороны Конгресса, где сформировался устойчивый антироссийский консенсус, открытый саботаж инициатив, направленных на хотя бы относительную нормализацию двусторонних связей. Это реальность», — заявила госпожа Захарова на брифинге (цитата по ТАСС). Она также отметила, что Москва внимательно следит за результатами голосования.
Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. Подсчет голосов еще не закончен, однако, по предварительным данным, демократы формируют большинство — 235 мест в Палате представителей и 52 места в Сенате. Им также отошли традиционные республиканские штаты — например, Техас. Представители партии не раз заявляли, что будут добиваться изменения позиции Вашингтона в отношениях с Москвой и Киевом.