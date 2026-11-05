Захарова: Россия не ожидает улучшения отношений с США после выборов в Конгресс

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. Подсчет голосов еще не закончен, однако, по предварительным данным, демократы формируют большинство — 235 мест в Палате представителей и 52 места в Сенате. Им также отошли традиционные республиканские штаты — например, Техас. Представители партии не раз заявляли, что будут добиваться изменения позиции Вашингтона в отношениях с Москвой и Киевом.