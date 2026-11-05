Британцы стали больше бояться американцев
Жители Соединенного королевства видят угрозу миру в Китае, России, Израиле и США
За последние два года в Великобритании существенно выросло число тех, кто воспринимает США как угрозу мировой безопасности. По оценке британского Национального центра социальных исследований, их доля увеличилась с 36% до 74%. Как серьезные угрозы миру воспринимаются также такие страны, как Китай, Россия и Израиль. В целом же британцы считают, что мир стал более опасным местом, и лучше относятся к росту расходов на оборону.
Британский Национальный центр социальных исследований (NatCen) опубликовал данные опросов, из которых следует, что 74% британцев рассматривают США как угрозу миру во всем мире. Еще два года назад так отвечало лишь 36% опрошенных. Это оказалось самым значительным изменением, зафиксированным в опросе.
Такой поворот в настроениях британцев авторы исследования связывают с политикой президента США Дональда Трампа, приход которого в Белый дом породил неопределенность в американской внешней политике и отношениях с союзниками.
В этих условиях больше респондентов выступают за укрепление связей с Западной Европой. 42% заявили, что приоритетом должны быть отношения с Европой, 38% — что нужно укреплять связи и с Европой, и США, и только 9% выступают за приоритет США. Еще в 2022-м только 20% считали приоритетным направлением Европу, а 55% выступали за партнерство и с США, и с Европой.
Россию как угрозу миру рассматривает 89% опрошенных — чуть меньше, чем в 2024-м, когда так отвечало 90%. Китай назвали угрозой миру 62% — против 69% в 2024-м и 28% в 2005 году. 78% считает серьезной угрозой Израиль — против 73% в 2024-м и 48% в 2005 году.
Авторы исследования отмечают, что британцы в целом стали воспринимать мир как более опасный, чем раньше. «Последние два года характеризовались необычно высоким уровнем геополитической волатильности,— говорится в докладе.— Стратегическая культура Британии меняется… Вместо простой реакции на отдельные международные кризисы британцы усвоили позицию, в соответствии с которой мир структурно стал более опасным, а значит, стране нужно адаптироваться к этому».
Как отмечают в NatCen, это привело к тому, что вопросы безопасности, обороны и международных партнерств стали занимать более важное, чем раньше, место в общественных дискуссиях. Это сказалось, в частности, на том, что британцы думают о расходах на оборону. В 2026 году 56% заявили, что такие расходы должны вырасти — против 40% в 2024-м и 28% в 2006 году. Тратить на оборону меньше предлагает лишь 17% опрошенных — против 20% в 2024-м и 23% в 2005 году.