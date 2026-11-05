Британцы стали больше бояться американцев

Как отмечают в NatCen, это привело к тому, что вопросы безопасности, обороны и международных партнерств стали занимать более важное, чем раньше, место в общественных дискуссиях. Это сказалось, в частности, на том, что британцы думают о расходах на оборону. В 2026 году 56% заявили, что такие расходы должны вырасти — против 40% в 2024-м и 28% в 2006 году. Тратить на оборону меньше предлагает лишь 17% опрошенных — против 20% в 2024-м и 23% в 2005 году.