МИД России призвал соотечественников временно не посещать Иран
Гражданам России рекомендуется не посещать Иран, пока в стране есть риски возобновления эскалации. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Мы рекомендуем пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации, а соотечественников, которые уже находятся на территории Ирана, просим проявлять бдительность, избегать скопления людей, мест проведения массовых мероприятий»,— сказала госпожа Захарова на брифинге. Кроме того, не рекомендуется снимать и фотографировать объекты критической транспортной, энергетической и военной инфраструктуры.
По словам Марии Захаровой, российская сторона активно следит за тем, что происходит вокруг конфликта на Ближнем Востоке, и рекомендует соотечественникам, которые находятся в стране, делать то же самое. Она призвала опираться на официальную информацию местных властей.
В конце октября верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи провел закрытое совещание с иранскими военачальниками. Им было дано указание повысить мощность и географию ударов по объектам США и Израиля при возобновлении боевых действий.
Американские СМИ со ссылкой на источники писали, что Белый дом может вернуться к ударам по Исламской республике после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Их республиканцы, по предварительным данным, проиграли — большинство мест в Сенате и Палате представителей занимают демократы. Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс признавали, что начало боевых действий в Иране и сопряженный с ними топливный кризис стали причиной таких результатов.