Путин: контрнаступление ВСУ провалилось, но Киев готовит новые операции

Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) «провалилось полностью». По его словам, Киев готовит новые операции на фронте, однако российские военные уверенно обороняются и занимают выгодные позиции.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует,— оно уже провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные действия. Мы видим это, знаем. И мы соответствующим образом на это реагируем. Что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения — это называется активная оборона. И наши войска улучшают свое положение на всем этом пространстве, довольно большом пространстве. Это касается и купянского, и запорожского, это касается и авдеевского направления»,— рассказал глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Также Владимир Путин поблагодарил руководство сооруженных сил РФ и бойцов на передовой за их мужество и героизм в зоне проведения военной операции на Украине.

Контрнаступление украинской армии началось в июне текущего года. 25 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ достигли первого рубежа обороны российских войск в регионе. 4 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал контрнаступление провальным, заявив, что ВСУ потеряли шесть танков на Запорожском направлении. 6 сентября Евгений Балицкий сообщил об отходе российских войск из села Работино. Минобороны РФ после этого сообщило, что изменений в тактическом положении российских войск нет.

В Пентагоне 11 октября сообщили, что ВСУ намерены продолжать осуществлять наступательные операции даже после наступления зимы, чтобы вернуть под свой контроль «ряд утраченных территорий».

Александр Кислов