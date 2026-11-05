Путин привился от гриппа российской вакциной
Президент России Владимир Путин заслушал доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о ходе вакцинации. Глава государства рассказал, что привился сам и призвал членов правительства сделать то же самое.
«Я привился. Ничего страшного. Российская прививка работает, нормально»,— сказал Владимир Путин. Он обратил внимание, что вакцинация не помешала его регулярным занятиям спортом.
«Нужно, чтобы тоже члены правительства прививались. Я уж без всякой иронии говорю, серьезно»,— добавил Владимир Путин. Михаил Мурашко сказал, что не может раскрывать такие данные из-за этических правил, касающихся медицинской информации.