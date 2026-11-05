В МИД РФ заявили об отсутствии альтернативы выполнению целей СВО
Россия намерена добиваться полного выполнения поставленных задач специальной военной операции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Нельзя допустить, чтобы Украина создавала угрозы безопасности, — сказала в сегодняшнем выступлении госпожа Захарова. — У нас просто нет иного выбора, как довести реализацию целей и задач специальной военной операции до полного выполнения».
Представитель МИДа также заявила, что считает недопустимым существование у российских границ государства, которое, по ее утверждению, проводит агрессивную политику и ограничивает использование русского языка и культуры.