Проведение Россией военной операции на Украине — это попытка прекратить войну, которая шла с 2014 года, утверждает президент РФ Владимир Путин. Минфин США призовет европейских чиновников принять «конкретные шаги» по получению дохода от российских замороженных активов, сообщили источники Axios. Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в госизмене, она передавала украинским спецслужбам данные о передвижении военных, готовящихся к отправке в зону СВО, сообщили в УФСБ. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

8:38. Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что его стране удалось достичь компромисса с Украиной по вопросу прав проживающих там румын. По его словам, поправки в законодательство уже готовы. Глава правительства также заявил, что «молдавский язык не должен больше существовать» на Украине.

8:38. В Забайкальском крае задержана местная жительница по делу о государственной измене. Как утверждает региональное управление ФСБ, она выполняла задания спецслужб Украины: собирала и передавала материалы о передвижении по территории края военных и воинских соединений, которые готовились к отправке на СВО.

8:37. Проведение Россией военной операции на Украине — это попытка прекратить войну, которая шла с 2014 года, утверждает президент РФ Владимир Путин. В интервью медиакорпорации Китая он заявил, что Россия за прошедшие годы сделала все, чтобы мирно урегулировать конфликт.