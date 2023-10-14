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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 598-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 14 октября

Потенциал украинских портов упал на 40%. В Краснодарском крае сбили два беспилотника. По данным Politico, на следующей неделе украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в штате Аризона. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

13:13. Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока, открыто движение автомобилей по всем четырем полосам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

12:22. Джим Джордан, которого республиканцы выдвинули на должность спикера Палаты представителей, является противником помощи Украине.

12:14. Товарооборот между Россией и Турцией за год вырос до $60 млрд, Россия этим уровнем удовлетворена, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

12:11. Потенциал украинских портов упал на 40% после выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщил вице-премьер Украины Александр Кубраков. 

12:09. Минобороны России сообщило, что около 7:10 средства ПВО уничтожили два беспилотника над акваторией Черного моря. БПЛА были сбиты вблизи побережья Краснодарского края, информации о разрушениях нет.

12:09. Украинские пилоты на следующей неделе начнут тренироваться управлению истребителями F-16 на базе в Тусоне (США, штат Аризона), сообщили источники Politico.

12:09. Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом. Как сообщил Госдепартамент, стороны обсудили «совместные действия по лишению России доходов».

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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