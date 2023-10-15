Путин: Россия и Китай не создают и не планируют военно-политический союз

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин, в отличие от Запада, не создают военных союзов. По его словам, США заставляют своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем. Он также высказал мнение о том, что в случае начала полномасштабной войны между ядерными державами масштаб этого конфликта будет несопоставим с военной операцией на Украине.

«Мы с Китаем не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают»,— рассказал господин Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, США и другие западные государства «все время создают "ось"», а РФ со своими союзниками о таком варианте даже не думает.

Президент РФ подчеркнул, что Москва выстраивает взаимовыгодные двусторонние отношения с Китаем, наращивая экономическое сотрудничество, но разговоров о создании военного альянса двух государств никогда не велось. Также господин Путин считает, что США сознательно подталкивают Европейский союз к конфронтации с КНР. «А ведь у европейцев большими темпами растет торговля с КНР, чем товарооборот России с Китаем. Они не хотят портить отношения с Китаем. Но американцы их туда толкают»,— добавил он.

В этом же интервью Владимир Путин назвал «чушью» информацию о возможной подготовке Соединенных Штатов к одновременному ведению войны с Россией и Китаем. «Если они хотят воевать с Россией, то это другая совсем война. Это не проведение специальной военной операции. ...Разве можно сравнить. Если говорить про войну с великими ядерными державами, это другая история совсем. Я не думаю, что людям в здравом уме это может прийти в голову. Если она приходит, то это заставляет нас только настораживаться. Тем более воевать сразу и с Россией, и с Китаем. Чушь, конечно»,— подчеркнул глава государства.

Каким президент России предлагает видеть строящийся новый миропорядок — в материале «Ъ» «Цивилизация, как и было сказано».

Александр Кислов