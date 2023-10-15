Министр финансов Украины пожаловался на усталость и слабость стран-партнеров

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что западные партнеры начали уставать от финансовой и военной поддержки Киева. По его мнению, многие политики на Западе вообще хотели бы забыть о боевых действиях на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Марченко

Фото: Susana Vera, Reuters Сергей Марченко

Фото: Susana Vera, Reuters

«Я вижу большую усталость, вижу большую слабость среди наших партнеров. Сейчас приходится прилагать в два раза больше усилий, чем раньше, чтобы получить какую-либо помощь от наших партнеров»,— сказал господин Марченко в кулуарах заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеше (цитата по Reuters).

Чиновник пояснил, что такая ситуация возникает из-за «геополитического контекста» в разных странах. В частности, по словам главы Минфина Украины, уровень поддержки Киева снижается на фоне приближающихся выборов президента США и выборов в Европарламент (обе избирательные кампании намечены на 2024 год). Тем не менее Сергей Марченко выразил уверенность, что Киев с помощью союзников сможет и покрыть дефицит бюджета, и обеспечить свои военные потребности, чтобы уверенно себя чувствовать на поле боя.

Украина с начала года до конца августа получила около $30 млрд финансовой поддержки от партнеров, рассказывал ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Господин Марченко говорил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около $5 млрд.

На Украине одобрен бюджет на 2024 год с собственными доходами в $42 млрд и расходами в $84,2 млрд. Больше половины ресурсов бюджета пойдет на оборонный сектор.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов