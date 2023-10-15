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Коммерсантъ FM
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Кандидат в президенты Финляндии хочет запретить двойное гражданство для россиян

Кандидат на пост президента Финляндии Пекка Хаависто предложил запретить возможность одновременно иметь российское и финское гражданство. Политик обосновал свое предложение тем, что Россия считает лиц, имеющих два паспорта, гражданами только своей страны.

Пекка Хаависто

Пекка Хаависто

Фото: Olivier Matthys, Pool Photo / AP

Пекка Хаависто

Фото: Olivier Matthys, Pool Photo / AP

В интервью газете Lapin Kansa Пекка Хаависто отметил, что наличие двойного гражданства у физлиц в текущей мировой ситуации «проблематично». «Он (гражданин) может оказаться в ситуации, когда его будут считать чисто российским гражданином»,— указал господин Хаависто.

По словам политика, стоит оставить право россиянам подавать заявление на получение гражданства Финляндии. Однако в таком случае, считает Пекка Хаависто, заявителю нужно отказаться от российского паспорта.

По данным статистического управления Финляндии, около 36 тыс. жителей страны имеют финское и российское гражданство. В декабре 2022 года финские депутаты предлагали отменить право на двойное гражданство, поскольку после начала спецоперации на Украине возникли новые угрозы безопасности.

Президентские выборы в Финляндии запланированы на 28 января 2024 года. Господин Хаависто является их фаворитом по текущим социологическим опросам.

Лусине Баласян

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