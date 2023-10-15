Шрёдер: я не притворяюсь, что никогда не дружил с Путиным

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, несмотря на критику и враждебность, не планирует притворяться, что не дружил с президентом России Владимиром Путиным. Он призвал разделять человеческие отношения и политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и канцлер ФРГ Герхард Шредер (справа), 2005 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и канцлер ФРГ Герхард Шредер (справа), 2005 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я ясно дал понять, что я думаю, что это была ошибка, что русские начали эту войну. Но это не заставляет меня притворяться, что я никогда не дружил с российским президентом»,— сказал господин Шрёдер в интервью немецкой газете Suddeutschen Zeitung.

«Это мужская дружба, которая выросла совершенно независимо от политики»,–– подчеркнул немецкий политик.

По его словам, человеческие отношения «облегчают понимание собственных интересов», однако не должны заменять «представительство интересов государства».

«Я такой и больше не хочу меняться. Мне сейчас исполняется 80, тебе больше не нужно меняться. Это моя жизнь»,–– подытожил экс-канцлер.

Герхард Шрёдер был канцлером Германии в 1998–2005 годах. С 2017 года он возглавлял совет директоров «Роснефти». Депутаты Европарламента неоднократно требовали от него уволиться оттуда. Господин Шрёдер покинул свой пост в компании в мае 2022 года.

9 мая экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер со своей женой посетили прием в честь Дня Победы, организованный в посольстве России в Берлине. После этого жена господина Шрёдера Со Ен Ким-Шрёдер потеряла работу в немецкой госкомпании NRW.Global Business.

Александра Горошилова