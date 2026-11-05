Сенаторы попросили Маска сохранить документы о замедлении Starshield на Украине

По словам старшего корреспондента телеканала в Конгрессе Ману Раджу, такое требование выдвинуто в связи с готовящимися расследованиями деятельности администрации Дональда Трампа. Как ожидается, расследования начнутся в январе следующего года, когда обе палаты Конгресса перейдут под контроль демократов.