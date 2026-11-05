Сенаторы попросили Маска сохранить документы о замедлении Starshield на Украине
Члены комитета по международным отношениям Сената США от демократической партии направили письмо Илону Маску с требованием не уничтожать документы, связанные с замедлением работы системы Starshield на Украине. Об этом сообщила телекомпания CNN.
По словам старшего корреспондента телеканала в Конгрессе Ману Раджу, такое требование выдвинуто в связи с готовящимися расследованиями деятельности администрации Дональда Трампа. Как ожидается, расследования начнутся в январе следующего года, когда обе палаты Конгресса перейдут под контроль демократов.
В конце октября появилась информация о том, что глава компании SpaceX Илон Маск распорядился замедлить работу специализированной военной версии Starlink — Starshield, от которой зависит Украина. Ограничение скорости подключения начало действовать 14 октября. Как отмечает WSJ, это сделало практически бесполезными некоторые украинские ударные дроны и беспилотники-перехватчики.