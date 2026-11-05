В Греции смысл есть

«Если я уйду, будут ли они скучать по мне» (If I Go Will They Miss Me) — так называется подростковая драма Уолтера Томпсона-Эрнандеса. Это своего рода оммаж знаменитому оскароносному фильму «Лунный свет». Герой — двенадцатилетний Лил Энт — мечтает стать летчиком. Он вырос в черном гетто Лос-Анджелеса с традицией борьбы за гражданские права, которая разразилась там во время протестов 1965 года. Мальчик сочинил собственный миф: он называет себя Маленьким Муравьем, а своего отца, сидящего в тюрьме, представляет богоподобной фигурой, изображая на рисунке Нептуном верхом на Пегасе. Но когда Большого Муравья выпускают из тюрьмы, реальность опровергает легенду. Отец замкнут и подавлен, в то время как мать изо всех сил пытается удержать семью на плаву. Глубоко личная история рассказана режиссером, умело сочетающим документальный взгляд и поэтичный, почти фольклорный визуальный язык. По небу проносятся самолеты; дети раскидывают руки, как крылья. С помощью этих образов фильм исследует идентичность чернокожих подростков из неблагополучных семей, их стремление порвать с маргинальной жизнью и криминальным окружением.