В Греции смысл есть
Открылся Международный кинофестиваль в Салониках
В греческих Салониках начался самый крупный на Балканах кинофестиваль. В его составе три международных конкурса, множество параллельных программ, ретроспектив и бизнес-площадок. О картинах основного конкурса, в которых интимное, личное вырастает до общечеловеческого, рассказывает Андрей Плахов.
В главном конкурсе 67-го Международного кинофестиваля в Салониках собрано десять картин, претендующих на высшую награду «Золотой Александр» и другие призы. Фестивальный каталог открывается цитатой из Андрея Тарковского: «Связь человека со всем миром — вот в чем смысл кинематографа». И действительно, каждый из режиссеров в меру своего таланта и мастерства стремится погрузить частные истории в широкий культурный, природный и исторический контекст.
«Смелая новая любовь» (Brave New Love) шведки Марии Бэк предлагает под увеличительным стеклом рассмотреть типовую европейскую семью. Кейт построила жизнь, которая ее устраивает: добрый, любящий муж, дочь, доставляющая проблем не больше, чем все подростки, стабильная карьера гипнотерапевта. В течение трех лет героиня поддерживает отношения с другим мужчиной, тщательно заботясь, чтобы ее брак остался в целости и сохранности, а ее тайная жизнь — незаметной. Однако внезапная поездка в Грецию и соприкосновение с древней, очень свободной культурой заставляют Кейт посмотреть на свою ситуацию иначе. Она задумывается, какую роль играет в современном обществе моногамия и как выглядела бы семья, если бы человек не испытывал чувства вины за супружескую неверность и не подвергался осуждению со стороны окружающих. Фильм, снятый с острым, обезоруживающим юмором, подвергает проверке хрупкую архитектуру семейных отношений.
Британский «Пришелец» (The Incomer) Луи Пакстона предлагает приглядеться к совсем другой модели человеческого существования.
На острове у берегов Шотландии, который считался необитаемым, живут брат и сестра, бежавшие от цивилизации. Они охотятся на морских птиц, разговаривают с мифическими существами и тренируются отражать атаки «пришельцев», которые, по их убеждению, рано или поздно заявятся. Так и происходит: на заповедном острове появляется неуклюжий работник городского совета, посланный выселить странную парочку. Возникает безумное противостояние двух миров, а фильм превращается в нечто среднее между абсурдистской комедией и народным хоррором.
«Если я уйду, будут ли они скучать по мне» (If I Go Will They Miss Me) — так называется подростковая драма Уолтера Томпсона-Эрнандеса. Это своего рода оммаж знаменитому оскароносному фильму «Лунный свет». Герой — двенадцатилетний Лил Энт — мечтает стать летчиком. Он вырос в черном гетто Лос-Анджелеса с традицией борьбы за гражданские права, которая разразилась там во время протестов 1965 года. Мальчик сочинил собственный миф: он называет себя Маленьким Муравьем, а своего отца, сидящего в тюрьме, представляет богоподобной фигурой, изображая на рисунке Нептуном верхом на Пегасе. Но когда Большого Муравья выпускают из тюрьмы, реальность опровергает легенду. Отец замкнут и подавлен, в то время как мать изо всех сил пытается удержать семью на плаву. Глубоко личная история рассказана режиссером, умело сочетающим документальный взгляд и поэтичный, почти фольклорный визуальный язык. По небу проносятся самолеты; дети раскидывают руки, как крылья. С помощью этих образов фильм исследует идентичность чернокожих подростков из неблагополучных семей, их стремление порвать с маргинальной жизнью и криминальным окружением.
Фестиваль в Салониках ищет баланс между интимным и общечеловеческим.
Одна из задач фестиваля — показать, сколь сильное влияние продолжают оказывать на сознание художников во всем мире греческая культура и мифология.
Речь не только о голливудской адаптации «Одиссеи». И фильмы гораздо скромнее по масштабу оказываются пронизаны античными ассоциациями, а греческий след неожиданно обнаруживается в художественной ткани. А иногда греческие кинематографисты оказываются незаменимыми участниками международных проектов.
В титрах фильма «Океан Титаник» указаны страны-производители — Греция, Германия, Румыния, Испания, Япония. Режиссер — грек Константин Коцамани. Действие разыгрывается в искрометном, наполненном поп-музыкой мире японской школы-интерната, где девочкам-подросткам приделывают силиконовые хвосты, чтобы они изображали перед публикой русалок или сирен, даже учат их плавать рядом с акулами.
Еще больше экстрима в нидерландско-греческой копродукции «Стенд ап». Режиссер Мари Сандерс, сама инвалид от рождения, подбирает исполнителей из людей с ограниченными возможностями. Среди них оказывается двадцатитрехлетняя Вера, чья нога ампутирована после несчастного случая возле ночного клуба. Девушка попадает в компанию сверстников, передвигающихся в инвалидных креслах и сплотившихся в группу скептиков-анархистов, давно переставших чего-то ждать от «нормального» мира. Один из эпизодов монтируется с кадрами классической ленты Тода Браунинга «Уроды». Фильм во многом обязан своей выразительной силой монтажу, выполненному греком Йоргосом Мавропсаридисом: крупные планы позволяют взглянуть прямо в глаза героям, а смех и горе, разлитые в быстро чередующихся кадрах, создают высоковольтное напряжение.