«Вновь возникает неопределенность»

В Кремле сдержанно отреагировали на разгромное поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Дональд Трамп остается президентом, значит, внешняя политика Соединенных Штатов будет неизменной. Все остальное — внутреннее дело этой страны. Вопрос был задан в контексте Украины. Общий смысл в том, что 47-й президент США под влиянием политической конъюнктуры вполне может скорректировать подходы к мирному урегулированию. Тем более что подобное нередко случалось и до разных электоральных процессов.