«Вновь возникает неопределенность»
Дмитрий Дризе — о новых реалиях мирного процесса по Украине
Внутреннее дело США. Внешняя политика Вашингтона не претерпит изменений, поскольку Дональд Трамп остается президентом. Так в Кремле прокомментировали итоги промежуточных выборов в Конгресс. Тем временем глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг информацию газеты Financial Times о сбоях так называемой «дизельной сделки» России и Америки. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что перемены неизбежны.
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В Кремле сдержанно отреагировали на разгромное поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Дональд Трамп остается президентом, значит, внешняя политика Соединенных Штатов будет неизменной. Все остальное — внутреннее дело этой страны. Вопрос был задан в контексте Украины. Общий смысл в том, что 47-й президент США под влиянием политической конъюнктуры вполне может скорректировать подходы к мирному урегулированию. Тем более что подобное нередко случалось и до разных электоральных процессов.
Как бы то ни было, сейчас в стане республиканцев ищут виновного в провале. При этом сам Дональд Трамп заявил, что готов сотрудничать с победившими демократами, хотя при необходимости воспользуется механизмом вето.
Между тем старый Конгресс продолжает работу до Нового года, однако настроения в нем уже другие, и необходимо делать поправку на новые реалии.
Вообще, настроения в Америке меняются. У Трампа есть выбор: либо согласиться с этим, либо вступить в жесткое противостояние. Первый вариант выглядит наиболее вероятным.
И вот приходят сообщения, что танкеры с российским дизелем рискуют не дойти до американского адресата. В Москве это опровергли. Однако не секрет, что у «дизельной сделки» много противников. Нынче они получили серьезную поддержку.
Также есть большая вероятность того, что главные переговорщики по Украине Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер станут объектами большого расследования со стороны победивших демократов, в частности на предмет наличия конфликта интересов. Естественно, противники Трампа подвергнут большому сомнению их дипломатический авторитет. Как тогда с ними иметь дело — большой вопрос.
Похоже, что вновь возникают неопределенность и сомнения в том, что предстоящие переговоры 10-11 ноября в Абу-Даби приведут к какому-либо успеху. Впрочем, есть вероятность, что Трамп решится сильнее надавить на Киев, чтобы заключить сделку до Нового года. При желании можно на это понадеяться.