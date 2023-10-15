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Сийярто: санкции не поставили экономику России на колени, как того хотели в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что западные санкции против России оказались неэффективными. По его словам, Евросоюз (ЕС) надеялся с помощью санкций «поставить российскую экономику на колени», но в итоге этого не произошло.

«Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно — "поставить Россию на колени в экономическом плане", приблизиться к миру. Получилось у нас или нет… Я думаю, очевидно, что не получилось»,— рассказал господин Сийярто «РИА Новости».

Как подчеркнул руководитель венгерского внешнеполитического ведомства, в настоящее время вопрос эффективности санкций против России никак не обсуждается в ЕС «ни на каком уровне». По его словам, как только кто-то поднимает эту тему, его «загоняют в угол и унижают».

В настоящее время Европейский союз ввел в отношении России 11 пакетов санкций. 19 сентября стало известно, что Евросоюз начал обсуждение 12-го пакета ограничений против России. По данным источников Bloomberg, рассматриваются несколько инициатив. Это, например, санкции в отношении атомной энергетики, которые уже обсуждались ранее, но были отклонены. Самыми чувствительными из списка выглядят предложения по эмбарго новых товаров. В частности, Bloomberg и Reuters ожидают запрета поставок российских алмазов и бриллиантов, в 2022 году такие сделки принесли компаниям $1,5 млрд, сообщал Евростат.

О возможном содержании 12-го пакета антироссийских санкций читайте в материале «Ъ» «Пакет набивают ограничениями».

Александр Кислов

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