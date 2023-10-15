Байден: США — самая могущественная страна, мы поддержим и Украину, и Израиль

У США есть возможности для одновременной военной поддержки Украины и Израиля. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью CBC News. Он отметил, что США необходимо выполнять свои обязательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Jonathan Ernst , Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Jonathan Ernst , Reuters

«Ради Бога, мы ведь США — самая могущественная страна за всю историю человечества. Не во всем мире, а за всю историю. Мы можем позаботиться об обеих странах и при этом поддерживать нашу обороноспособность на международной арене»,— сказал господин Байден (цитата по CNN).

Сегодня, 15 октября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Белый дом запросит у Конгресса более $2 млрд на поставки вооружения Украине и Израилю. По его словам, Джо Байден обсудит вопрос выделения средств на предстоящей неделе.

Господин Байден говорил, что США готовы предоставить Израилю все необходимое для проведения операции армии обороны страны в секторе Газа. США уже направили израильской стороне боеприпасы. К берегам страны были отправлены две авианосные ударные группы.

10 октября стало известно, что Белый дом рассматривает возможность объединить военные поставки Украине со срочным пакетом помощи Израилю. Как сообщал телеканал NBC, республиканцы посчитали, что эти вопросы не стоит связывать, а Израиль должен получить помощь в первую очередь. CNN со ссылкой на источники писал, что в Пентагоне растет обеспокоенность в связи с потенциальной необходимостью растягивать запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США поддержат ''Железный купол''».

Лусине Баласян