Белый дом запросит у Конгресса свыше $2 млрд на военную помощь Израилю и Украине

Президент США Джо Байден на предстоящей неделе обсудит с Конгрессом выделение более $2 млрд на поставки вооружения Украине и Израилю. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

На вопрос журналистов, планирует ли Белый дом запросить около $2 млрд, господин Салливан ответил: «Запрашиваемая сумма будет значительно выше этой. Она будет включать необходимую военную технику для обороны» (цитата по Reuters).

11 октября в Израиль прибыл первый самолет США с американскими боеприпасами, предназначенными для противостояния «Хамасу». 8 октября в Восточное Средиземноморье была отправлена первая авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford, 15 октября — вторая во главе с USS Dwight D. Eisenhower.

Джо Байден заверял, что США смогут обеспечить военную поддержку Украины и Израиля. Белый дом предлагал объединить поставки Украине со срочным пакетом помощи Израилю. По информации источников NBC, республиканцы не поддержали эту инициативу. Между тем, как сообщал CNN, Пентагон обеспокоен возможной нехваткой боеприпасов для Украины и Израиля.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США поддержат ''Железный купол''».

Лусине Баласян