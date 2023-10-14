В Петербурге арестован мужчина, нарисовавший сердечко на стене «из любви к ВСУ»

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Олега Пронина по статье о порче имущества и хранении взрывчатых веществ. Как указал дознаватель по делу, петербуржец «в знак любви и уважения к ВСУ» нарисовал на стене сердце. Дома он хранил патроны для ТТ и ППШ, М56.

В четверг, 12 октября, житель Санкт-Петербурга «руководствуясь мотивом политической и национальной ненависти», осквернил фасады зданий двух домов на улице Синявинской и Среднеохтинском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы городских судов.

В частности, говорится в сообщении суда, он «нанес черной краской надписи и стилизованный рисунок сердца в знак любви и уважения к ВСУ и начальнику ГУР Украины». Как сообщили в суде, 13 октября петербуржец купил боеприпасы для ТТ и ППШ, М-56 и хранил их дома.

Мужчина признал вину. Ему предъявлено обвинение в порче имущества (ч. 2 ст. 214 УК РФ) и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Суд арестовал петербуржца до 11 декабря.

Анастасия Ларина