Посол заявил о, возможно, большем числе погибших россиян в Израиле
Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что с учетом масштабов жертв среди мирного населения ожидается «гораздо большее» подтвержденное число погибших граждан РФ. Пока официально подтверждена гибель четырех россиян, еще шестеро считаются пропавшими без вести.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в 2019 году
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«На самом деле — с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых — предполагаем, что их, конечно, гораздо больше. Но то, чем я могу оперировать, это именно подтвержденные и сверенные с израильской стороной данные»,— сказал дипломат во время дискуссии клуба «Валдай» (цитата по «Прайму»).
Война между Израилем и движением «Хамас» продолжается с 7 октября. Израиль оценивает число погибших от атак «Хамаса» в 1200. Палестинская сторона сообщала о 830 жертвах, при этом 60% пострадавших в секторе Газа — женщины и дети. Вчера, 10 октября, Израиль сообщил о переходе к «полномасштабному наступлению».
Подробности — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».