16 ноября Совет ЕС одобрил предоставление Украине €8 млрд. Как пояснили в Евросоюзе, условием выплаты было выполнение более 20 целевых шагов по реформам. Они касались, в частности, судебной системы, противодействия коррупции и отмыванию денег, управления госимуществом, энергетики и цифровой трансформации. «Реальный прогресс в реформах приносит реальные результаты и пользу»,— добавила госпожа фон дер Ляйен.