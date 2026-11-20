Еврокомиссия выделила €7,9 млрд Украине
Украина получила €7,9 млрд финансовой помощи от Еврокомиссии. Об этом сообщила председатель органа Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Брюссель намерен продолжать поддержку страны по мере ее продвижения к европейской интеграции.
Глава Еврокомиссии назвала выплату рекордной. «Это крупнейший транш из всех, что были предоставлены до сих пор», написала госпожа фон дер Ляйен в соцсети X.
16 ноября Совет ЕС одобрил предоставление Украине €8 млрд. Как пояснили в Евросоюзе, условием выплаты было выполнение более 20 целевых шагов по реформам. Они касались, в частности, судебной системы, противодействия коррупции и отмыванию денег, управления госимуществом, энергетики и цифровой трансформации. «Реальный прогресс в реформах приносит реальные результаты и пользу»,— добавила госпожа фон дер Ляйен.