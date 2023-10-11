i24: военные Израиля обнаружили 200 тел в кибуце Кфар-Аза

Израильские военные обнаружили множество тел мирных жителей в кибуце Кфар-Аза, на который ранее напали боевики палестинского движения «Хамас». По данным телеканалаi24, среди погибших 40 детей. Точное число жертв неизвестно, поскольку израильские солдаты не могут зайти во все дома общины из-за оставленных боевиками мин. По данным волонтерской организации Zaka, в кибуце найдены около 200 тел.

Израильские солдаты продолжают выносить тела мирных жителей из их домов. «Некоторые солдаты говорят, что они находили младенцев с отрезанными головами, целые семьи были застрелены в своих кроватях. На каталках вывезли около 40 младенцев и маленьких детей»,— сообщает телеканал. Телеканал отмечает, что на общину напали более 70 боевиков, некоторые из них были убиты израильскими военными.

По последним данным израильского Минздрава, в ходе атак «Хамаса» погибли более 900 мирных жителей, более 2,9 тыс. — получили ранения. Палестинский Минздрав приводит цифры в 830 погибших и 4250 раненых. Сегодня, 10 октября, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что «все ограничения» на ведение боевых действий сняты. МИД Палестины обвинил израильских военных в использовании запрещенных международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором.

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