В Израиль прибыл первый самолет США с партией боеприпасов

На базе Неватим приземлился первый самолет США с партией боеприпасов для израильской армии. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Боеприпасы рассчитаны на возможность нанесения значительных ударов и организацию дополнительных сценариев. Мы благодарны за американскую поддержку и помощь ЦАХАЛ в частности и государству Израиль в целом в этот трудный период»,— говорится в сообщении.

Сегодня, 10 октября, конгрессвумен от Республиканской партии Клаудия Тенни сообщила, что в Конгресс США внесен двухпартийный законопроект об оказании Израилю военной помощи на $2 млрд. По ее словам, США должны помочь Израилю улучшить системы противовоздушной обороны.

Позднее президент США Джо Байден заявил о готовности направить дополнительные силы на Ближний Восток в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Незадолго до этого министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»).

Подробнее о конфликте читайте в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».

Лусине Баласян