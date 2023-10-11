Среди погибших в Израиле были советский ученый Сергей Гредескул и его жена

В результате атаки «Хамаса» на город Офаким в южной части Израиля погибли советский и израильский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена Виктория. Об этом сообщил академик РАН Алексей Хохлов в Telegram-канале.

По словам господина Хохлова, супруги погибли 7 октября в своем доме в результате атаки боевиков «Хамаса». Имени Виктории и Сергея Гредескула числятся в списке погибших на юге Израиля, который опубликовало издание Newsru.co.il.

81-летний Сергей Гредескул работал в Физико-техническом институте ЦССР и Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина. В 1990-е он переехал в Израиль и работал в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Несколько лет назад ученый вышел на пенсию.

7 октября в приграничные районы Израиля вторглись боевики «Хамаса». По последним данным израильского Минздрава, в ходе атак «Хамаса» погибли более 900 мирных жителей, более 2,9 тыс. — получили ранения. Из них четверо погибших — россияне. Еще шестеро граждан РФ числятся без вести пропавшими. Палестинская сторона сообщала о гибели 830 человек.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».

Лусине Баласян